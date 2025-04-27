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Elazığ'da 2025 Aile Yılı İçin Bilgilendirme Faaliyetleri Devam Ediyor

Elazığ'da 2025 Aile Yılı İçin Bilgilendirme Faaliyetleri Devam Ediyor
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında farklı kurumlar ve vatandaşlarla yaptığı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde de stant açarak halkı bilgilendiriyor.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sürüyor.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bilgilendirmeler çerçevesinde Kurumlar, muhtarlıklar ile vatandaşlar ziyaret edilirken, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan stantta Aile Yılı ve hizmetler hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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