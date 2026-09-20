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Elazığ Ağın'da kadın muhtar dedesinin izinden 23 yıldır görev yapıyor

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Elazığ Ağın'da kadın muhtar dedesinin izinden 23 yıldır görev yapıyor
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Elazığ Ağın'da 28 haneli Kaşpınar köyünde 51 yaşındaki kadın muhtar, 2004'ten bu yana görevini kesintisiz sürdürüyor. Dedesinin 40 yıl sürdürdüğü muhtarlık yolundan giden muhtar, köye kilitli parke, yenilenen su hattı, sulama kanalları ve elektrik tesisatı kazandırdı.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 2004 yerel seçimlerinden bu yana muhtarlık görevini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde yerel yönetim, 2004 yılından bu yana kadın muhtar tarafından yürütülüyor. 2004 yerel seçimleriyle mührü devralan 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 23 yıldır kesintisiz olarak köy muhtarlığı görevinde bulunuyor. Dedesinin 40 yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü muhtarlık görevini takip ederek seçime giren Çimen, 2004 yılından bu yana yapılan seçimlerde köy sakinlerinin oylarıyla göreve tekrar getirildi. Çimen, görev süresi boyunca köyün altyapı, su hattı, yol ve elektrik tesisatı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Görev süresi, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve göreve başlama süreci hakkında bilgi veren Muhtar Şükran Doydu Çimen, "Ben Ağın Kaşpınar Köyü Muhtarı Şükran Doydu Çimen. 51 yaşındayım ve 23 yıldır muhtarlık görevime devam ediyorum. Köyümü seviyorum; köylülerimiz de çok iyi ve anlayışlı insanlar. Onlara hizmet etmeye çalışıyorum, zaman zaman zorlandığım konular da oluyor. Görev sürem boyunca köyümüze çeşitli hizmetler kazandırdık. 2016 yılında kilitli parke taşı döşettik. İçme suyu hattımız eskiden asbest boruydu, 900 metrelik hattı plastik borularla yeniledik. Bunun yanı sıra sulama kanalları yaptırdık. 2021 yılında ise oldukça eskiyen elektrik tesisatımızı tamamen yeniledik. Köyüme hizmet etmek için çalışıyorum. Köylülerimiz de bu süreçte her zaman yanımda oldular, sağ olsunlar. Muhtarlığın nereden aklıma geldiğine gelince de dedem 40 yıl boyunca muhtarlık yapmıştı. Ben de onun yolundan gitmeye karar verdim, 'dededen toruna' diyelim. İlk başlarda babam ve ağabeyim muhtar olmamı istemediler, 'Sen yapamazsın, köylüyle uğraşamazsın, zordur' dediler. Ancak sonradan onlar da bana destek vermeye başladılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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