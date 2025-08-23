El Yapımı Çini Ürünleri ile Estetik ve İşlevsellik Sunan Kübra Mızık

Eskişehir'de el yapımı çini ürünleriyle hem işlevselliği hem de görsel zarafeti bir araya getiren Kübra Mızık, özenle hazırladığı tasarımları müşterilerin beğenisine sunuyor.

Eskişehir'de Çini Seramik Atölyesin'de çalışan Kübra Mızık sulu boya tarzı özel boyalarla çalışarak ürünlerine hem kendi tarzını hem de geleneksel çini tekniklerini yansıtıyor. Sanatını modern dokunuşlarla buluşturan genç sanatçı Mızık, el emeği ve sabrın ürünü olan seramiklerini günlük hayata estetik bir değer katarak sunuyor.

Bu işe stajyer olarak başladığını ve zamanla çok sevdiğini belirten Mızık, "Boyalarla çalışırken sadece hazır renkleri değil kendi karışımlarımızı da kullanarak çeşitli eşyalar ortaya çıkarıp müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi.

"Her ürünün şekil alması 2 saati bulabiliyor"

Çini yapımının sabır ve emek gerektiren bir süreç olduğunu belirten Mızık "Her ürünün şekil alması 2 saati bulabiliyor İlk aşamada ürünler çamurdan şekil alıyor ve bisküvi adı verilen ilk pişirme sürecinden geçiriyoruz ardından zımpara yapılarak yüzey hazırlığından sonra çini çizimi ve boyaması yapılıp son aşama olarak sır işlemi uygulanıyor ardından ürün fırına verilerek tamamlanmış hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Hem işlevselliği hem de estetik görünümüyle müşterilerin ilgisini çekiyor"

Ürün çeşitliliğinden bahseden Mızık, "Fincan, bardak, vazo, hediye amaçlı dekoratif eşyalar ve mutfak için kaşık altlığı gibi pek çok farklı ürün tasarlarken özellikle günlük kullanımda yer bulan parçalar, hem işlevselliği hem de estetik görünümüyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Tüm ürünlerin, el emeği ve sanatsal değer taşıdığından dolayı fiyatlar da yapılan işin detayına ve emeğe göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

Kübra Mızık son olarak "Her fırından çıkan ürün sadece bir obje değil içinde sanat, zaman ve emek barındıran bir hikaye oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR