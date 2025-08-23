El Yapımı Çini Ürünleri ile Estetik ve İşlevsellik Sunan Kübra Mızık

El Yapımı Çini Ürünleri ile Estetik ve İşlevsellik Sunan Kübra Mızık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Çini Seramik Atölyesi'nde çalışan genç sanatçı Kübra Mızık, sulu boya teknikleriyle hazırladığı el yapımı çini ürünleri ile günlük hayata estetik bir değer katıyor. Mızık, geleneksel çini tekniklerini modern dokunuşlarla birleştirerek dikkat çekici tasarımlar ortaya koyuyor.

Eskişehir'de el yapımı çini ürünleriyle hem işlevselliği hem de görsel zarafeti bir araya getiren Kübra Mızık, özenle hazırladığı tasarımları müşterilerin beğenisine sunuyor.

Eskişehir'de Çini Seramik Atölyesin'de çalışan Kübra Mızık sulu boya tarzı özel boyalarla çalışarak ürünlerine hem kendi tarzını hem de geleneksel çini tekniklerini yansıtıyor. Sanatını modern dokunuşlarla buluşturan genç sanatçı Mızık, el emeği ve sabrın ürünü olan seramiklerini günlük hayata estetik bir değer katarak sunuyor.

Bu işe stajyer olarak başladığını ve zamanla çok sevdiğini belirten Mızık, "Boyalarla çalışırken sadece hazır renkleri değil kendi karışımlarımızı da kullanarak çeşitli eşyalar ortaya çıkarıp müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi.

"Her ürünün şekil alması 2 saati bulabiliyor"

Çini yapımının sabır ve emek gerektiren bir süreç olduğunu belirten Mızık "Her ürünün şekil alması 2 saati bulabiliyor İlk aşamada ürünler çamurdan şekil alıyor ve bisküvi adı verilen ilk pişirme sürecinden geçiriyoruz ardından zımpara yapılarak yüzey hazırlığından sonra çini çizimi ve boyaması yapılıp son aşama olarak sır işlemi uygulanıyor ardından ürün fırına verilerek tamamlanmış hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Hem işlevselliği hem de estetik görünümüyle müşterilerin ilgisini çekiyor"

Ürün çeşitliliğinden bahseden Mızık, "Fincan, bardak, vazo, hediye amaçlı dekoratif eşyalar ve mutfak için kaşık altlığı gibi pek çok farklı ürün tasarlarken özellikle günlük kullanımda yer bulan parçalar, hem işlevselliği hem de estetik görünümüyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Tüm ürünlerin, el emeği ve sanatsal değer taşıdığından dolayı fiyatlar da yapılan işin detayına ve emeğe göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

Kübra Mızık son olarak "Her fırından çıkan ürün sadece bir obje değil içinde sanat, zaman ve emek barındıran bir hikaye oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir

Cumhur İttifakı'nda kriz iddiası: Bahçeli sessizliğini bozdu
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Uşak'taki su krizinde suç kimin? Maden firması ve belediye topu birbirine atıyor

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.