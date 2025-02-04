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El Salvador, ABD'den Sınır Dışı Suçluları Ücretle Kabul Etmeyi Teklif Etti

El Salvador, ABD'den Sınır Dışı Suçluları Ücretle Kabul Etmeyi Teklif Etti
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'den sınır dışı edilen suçluların hapishanelerde tutulmak üzere ülkeye gönderilmesini teklif etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bukele'nin teklifi için teşekkür ederek bunun daha önce hiç yapılmamış bir öneri olduğunu belirtti.

El Salvador, ABD'den sınır dışı edilen suçluların hapishanelerde tutulmak üzere ücret karşılığında ülkeye gönderilmesini teklif etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bir araya geldi. Coattepeque'de Bukele'nin konutunda gerçekleştirilen ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Bukele görüşmede, ABD'de suç işleyen yasadışı göçmenlerin El Salvador'daki hapishanelere konulmasını teklif etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bukele'nin ABD vatandaşlığı bulunan veya oturuma izni olan tehlikeli suçluları da kabul etmeyi teklif ettiğini ifade ederek, "Hiçbir ülke daha önce böyle dostça bir teklifte bulunmamıştı. Kendisine minnettarız. Bugün erken saatlerde Başkan Trump ile bu konu hakkında konuştum" dedi.

Bukele konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'ye hapishane sisteminin bir kısmını dış kaynak olarak kullanma fırsatı sunduk. Sadece hüküm giymiş suçluları (ABD vatandaşları dahil) bir ücret karşılığında mega hapishanemize (CECOT) almaya hazırız. Ücret, ABD için nispeten düşük ancak bizim için önemli olacak ve tüm hapishane sistemimizin sürdürülebilir olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan bir açıklamada, El Salvador'daki hapishanelerin "sert ve tehlikeli" olduğu belirtiliyor. Aşırı kalabalık olan hapishanelerin mahkumların sağlığı ve hayatları için ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, birçok tesiste sanitasyon, içme suyu, havalandırma, sıcaklık ve aydınlatmanın yetersiz olduğu veya hiç olmadığı ifade ediliyor.

ABD Başkan Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından yasa dışı göçmenlere karşı savaş başlatmıştı. - SAN SALVADOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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