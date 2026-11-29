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Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen oturma eyleminde, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin bayrağı taşınırken Filistinli esirlerle dayanışma mesajı verildi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Filistinli esirlere destek amacıyla oturma eylemi düzenlendi. İbn Rüşd Kavşağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Filistin halkına destek ve esirlerin haklarına ilişkin dayanışma mesajları öne çıktı.

Eylemde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin bayrağı çocuklar tarafından taşındı. Etkinlikte verilen mesajlarda, Filistin halkının ulusal haklarının korunması ve esirlerin özgürlüğüne kavuşması için uluslararası dayanışmanın somut adımlara dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

Filistinli esir kurumları tarafından yayımlanan açıklamada ise İsrail'e sağlanan siyasi ve askeri desteğin sona erdirilmesi, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve uluslararası hukukun işletilmesi istendi. Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerinde esirlere yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal uygulamalarına dikkat çekilerek silah ambargosu ve hesap verebilirlik mekanizmalarının devreye sokulması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı