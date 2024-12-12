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Ekrem Çiftçi İlkokulu Öğrencileri Tarih ve Kültürle Buluştu

Ekrem Çiftçi İlkokulu Öğrencileri Tarih ve Kültürle Buluştu
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ekrem Çiftçi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında düzenledikleri gezi ile Aydın Arkeoloji Müzesi, Yörük Ali Efe Müzesi ve Nysa Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihi ve kültürel deneyim yaşadı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ekrem Çiftçi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersini farklı bir ortamda işleyerek, tarih ve kültürle iç içe bir deneyim yaşadı.

Ekrem Çiftçi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin tarihi ve kültürel açıdan bilgilerini pekiştirmek için Sosyal Bilgiler dersi kapsamında gezi düzenledi. Yaklaşık 120 öğrenci; Aydın Arkeoloji Müzesi, Yörük Ali Efe Müzesi ve Nysa Antik Kenti'ni ziyaret ederek hem gezi hem de gözlem yapma fırsatı buldu. Gezilerde, öğrenciler bölgenin tarihi zenginliklerini yakından görme şansı elde ederken, sosyal bilgiler dersinin içeriğini de pekiştirdi. Aydın Arkeoloji Müzesi'nde bölgenin geçmişine yolculuk yapan öğrenciler, Yörük Ali Efe Müzesi'nde halk kahramanının yaşamı ve mücadelesi hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Nysa Antik Kenti'ni gezerek antik dönemin izlerini yerinde inceledi. Okulun halk oyunları ekibi ise geziyi renklendirerek, Yörük Ali Efe Müzesi ve Nysa Antik Kenti'nde geleneksel halk oyunları gösterileri sundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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