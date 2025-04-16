CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı tutuklandı
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama

Ekrem Balıbek'in Eşyaları Basın Müzesi'ne Hediye Edildi

Ekrem Balıbek'in Eşyaları Basın Müzesi'ne Hediye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de merhum gazeteci Ekrem Balıbek'in yaşamı boyunca kullandığı eşyalar, kızı Esin Balıbek tarafından Basın Müzesi'ne bağışlandı. Bağışlanan eşyalar arasında daktilolar ve matbaa cihazı bulunuyor.

Balıkesir'de Yeni Haber Gazetesinin kurucusu ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı da yapan rahmetli gazeteci Ekrem Balıbek'in kullandığı eşyalar kızı Esin Balıbek tarafından BGC Basın Müzesine hediye edildi.

Balıkesir'de 17 Ocak 1968'de Yeni Haber Gazetesini yayımlayan, Türkiye'de Sürekli Basın kartı alan ilk 15 gazeteci arasında yer alan merhum Ekrem Balıbek'in gazetecilik yaşamı boyunca kullandığı 3 daktilo, 1 matbaa cihazı ile yüzlerce saydam film, gazeteci kızı Esin Balıbek tarafından Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne bağışlandı. Balıbek, "Bize babamdan anı olarak kalan eşyalar, layık olduğu yere kavuştu" dedi.

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı gazeteci Esin Balıbek, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne, 4 Şubat 2011'de yaşamını yitiren Türk basın tarihine çalışmalarıyla damga vuran babası Ekrem Balıbek'in gazetecilik yıllarında kullandığı eşyalarını armağan etti.

Esin Balıbek, babasının gazeteciliğin gelişmesi için atılan adımları günü gününe takip ettiğini çıkan her yeni cihazı en kısa zamanda sahibi olduğu gazeteye kazandırdığını vurguladı. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.