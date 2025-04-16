Ekrem Balıbek'in Eşyaları Basın Müzesi'ne Hediye Edildi

Balıkesir'de Yeni Haber Gazetesinin kurucusu ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı da yapan rahmetli gazeteci Ekrem Balıbek'in kullandığı eşyalar kızı Esin Balıbek tarafından BGC Basın Müzesine hediye edildi.

Balıkesir'de 17 Ocak 1968'de Yeni Haber Gazetesini yayımlayan, Türkiye'de Sürekli Basın kartı alan ilk 15 gazeteci arasında yer alan merhum Ekrem Balıbek'in gazetecilik yaşamı boyunca kullandığı 3 daktilo, 1 matbaa cihazı ile yüzlerce saydam film, gazeteci kızı Esin Balıbek tarafından Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne bağışlandı. Balıbek, "Bize babamdan anı olarak kalan eşyalar, layık olduğu yere kavuştu" dedi.

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı gazeteci Esin Balıbek, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne, 4 Şubat 2011'de yaşamını yitiren Türk basın tarihine çalışmalarıyla damga vuran babası Ekrem Balıbek'in gazetecilik yıllarında kullandığı eşyalarını armağan etti.

Esin Balıbek, babasının gazeteciliğin gelişmesi için atılan adımları günü gününe takip ettiğini çıkan her yeni cihazı en kısa zamanda sahibi olduğu gazeteye kazandırdığını vurguladı. - BALIKESİR