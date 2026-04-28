EKPSS kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik' uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır.

Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru İşlemleri, 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı