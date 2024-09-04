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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Hayatını Kaybetti

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kolivar daha önce yaptığı açıklama nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" şeklinde açıklama yapan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cihan Kolivar için Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Ardından Kolivar'ın cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Cihan Kolivar, 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir, bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde yaptığı açıklama sonrası "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 8 gün cezaevinde kalan Kolivar, avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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