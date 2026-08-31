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Pamuk Fabrikasında Bacağını Kaybeden Kadın Protez İstiyor

Pamuk Fabrikasında Bacağını Kaybeden Kadın Protez İstiyor
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Hatay’da pamuk fabrikasında çalışırken bacağını makineye kaptırarak kaybeden Emine Şirin, yıllardır koltuk değnekleri ve sürünerek geçirdiği hayatını geride bırakmak için protez bacak istiyor.

Hatay'da pamuk fabrikasında çalışırken bacağını makineye kaptırarak kaybeden Emine Şirin, yıllardır koltuk değnekleri ve sürünerek geçirdiği hayatını geride bırakmak için protez bacak istiyor.

Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Emine Şirin, sağ bacağını 12 yıl önce çalıştığı pamuk fabrikasında makinenin bandına kaptırarak kaybetti. Yaşadığı iş kazası sonrası hayatı kararan Şirin, bakıma muhtaç hale geldi ve hayalleri yarıda kaldı. Yıllardır engelli olduğu için evinden çıkmak istemeyen Şirin, "Ben de arkadaşlarım gibi olmak istiyorum, engelliyim diye dışarı bile çıkmak istemiyorum dalga geçerler diye" sözleriyle yıllarca yaşadıklarını anlattı.

"Her işimi oturduğum yerde yapmak istemiyorum, artık koltuk değneklerini bırakmak istiyorum"

Hayatını yerde oturarak ve sürünerek devam ettirdiğini ifade eden Şirin, "Ben pamuk fabrikasında çalışıyordum, iş kazası geçirerek makinenin bandına ayağımı kaptırdım ve hastanede ayağımı kestiler. Düşüncelerim, sadece bir ayağım olsun isterim. Her işimi oturduğum yerde yapmak istemiyorum, artık koltuk değneklerini bırakmak istiyorum. 27 yaşındaydım ayağımı kaybettiğimde. Ben sadece bir ayak istedim. Yıllarca bakıma muhtaç yaşadım. Ben de arkadaşlarım gibi olmak istiyorum, engelliyim diye dışarı bile çıkmak istemiyorum dalga geçerler diye" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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