Ekmek arası tavuk sipariş etti, içinden tırtıl çıkınca şoke oldu: Gece boyunca uyuyamadım

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde ikamet eden Gökhan Osman Yamar 10 yaşındaki kızı Arya Yamar, oğlu ve yeğenine restorandan ekmek arası tavuk siparişi verdi. Bir süre sonra çocuklar gelen siparişi yemeye başladı. Arya Yamar bir kaç kez ısırdıktan sonra ekmeğin içinde tırtıl görünce şok oldu. Hemen durumu babasına söyledi. Baba da restorana ulaşarak şikayetini dile getirdi.

"GECE BOYUNCA UYUYAMADIM"

Arya Yamar, ekmekten bir kaç lokma aldıktan sonra tam ısıracakken tırtılı fark ettiğini belirterek, "Gece boyunca uyuyamadım. Hep ya içinde başka tırtıl varsa yediysem diye düşündüm. Kardeşim ve kuzenimde bizde de varsa fark etmeyip yediysek diye korktu. Neyse ki bir şey olmadı. Ekmek içinde tavuğun dışında marulda vardı sanırım ondan çıktı" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Baba Yamar ise hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, "Bu süreci sadece daha dikkatli olmaları için başlatacağım. Dikkatli olsunlar ki başkasının başına gelmesin" diye konuştu.