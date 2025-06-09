Ehliyet Sınavına Hazırlanan Gençlerin Taşlı Park Etme Denemesi

Ehliyet Sınavına Hazırlanan Gençlerin Taşlı Park Etme Denemesi
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Erzincan'da ehliyet sınavı için hazırlanan gençler, duba yerine taş kullanarak park etme çalışması yaparken komik anlar yaşadı. Taşların arasına aracı park etmeye çalışırken başarısız olan gençlerin renkli görüntüleri dikkat çekti.

Erzincan'da ehliyet sınavına hazırlanan gençler, duba yerine taş kullanarak park etme çalışması yaparken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erzincan'ın Günebakan köyünde ehliyet sınavına hazırlanan gençler, ilginç bir yöntemle park etme çalışması yaptı. Duba yerine taşları kullanarak park etme alıştırması yapan gençler, komik anlar yaşadı.

Ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarına park etmeyi öğretmek isteyen gençler arkadaşlarından iki taşın arasına aracı park etmesini istedi. Ancak, denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. Defalarca denemelerine rağmen, aracı taşların arasına park edemeyen genç, ortaya renkli görüntüler çıkardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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