Antalya'da Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni'ne katılarak Antalya'da bulunan koruyucu aileler ve çocuklar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programına Antalya'daki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu Aile Sözleşme Töreniyle eğitim sürecini tamamlayarak Koruyucu Aile olmaya hak kazanan 11 aile, 12 çocuğa yuva oldu. Düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum personeli ile koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

"Milletimizin yüksek karakterinin somutlaşmış halisiniz"

Koruyucu ailelerin toplumumuz için umut kaynağı olduğunu ifade eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu çocuklar milletimizin evlatları ve bizim göz bebeğimizdir. Koruyucu aileler ise milletimizin yüksek karakterinin somutlaşmış halidir. Evlatlarımıza kol kanat geren ve bu milletin çocuklarına sahip çıkan melekler bunlardır. Sizlerin yanında kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Bu hayır ve merhamet yarışında inşallah koruyucu ailelerimizin sayısı daha da artacak ve Antalya ülkemizde ilk 3 il arasına girecek. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi. Konuşmaların ardından Vali Şahin, Koruyucu ailelerle çocukların teslim tutanağını imzalayarak günün anısına çocuklar ve aileler ile pasta kesti. - ANTALYA