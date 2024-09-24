Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni'nde koruyucu ailelerle bir araya geldi. Törende, 11 aile, 12 çocuğa ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Vali Şahin, koruyucu ailelerin toplum için umut kaynağı olduğunu vurguladı ve koruyucu aile sayısının artması hedefinde Antalya'nın öne çıkması temennisinde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni'ne katılarak Antalya'da bulunan koruyucu aileler ve çocuklar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programına Antalya'daki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu Aile Sözleşme Töreniyle eğitim sürecini tamamlayarak Koruyucu Aile olmaya hak kazanan 11 aile, 12 çocuğa yuva oldu. Düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum personeli ile koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

"Milletimizin yüksek karakterinin somutlaşmış halisiniz"

Koruyucu ailelerin toplumumuz için umut kaynağı olduğunu ifade eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu çocuklar milletimizin evlatları ve bizim göz bebeğimizdir. Koruyucu aileler ise milletimizin yüksek karakterinin somutlaşmış halidir. Evlatlarımıza kol kanat geren ve bu milletin çocuklarına sahip çıkan melekler bunlardır. Sizlerin yanında kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Bu hayır ve merhamet yarışında inşallah koruyucu ailelerimizin sayısı daha da artacak ve Antalya ülkemizde ilk 3 il arasına girecek. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi. Konuşmaların ardından Vali Şahin, Koruyucu ailelerle çocukların teslim tutanağını imzalayarak günün anısına çocuklar ve aileler ile pasta kesti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

antalya

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek 'Maaşta kesinti' iddiası

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

 İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

Erdoğan'la ilgili soruya tek kelimelik Türkçe cevap verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

19 yaşındaki polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

iPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });