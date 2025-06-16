Eğitime Destek Platformu Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleşti

Eğitime Destek Platformu Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleşti
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Bayburt'ta, eğitim ve gençlik alanındaki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) toplantısı yapıldı. İlgili taraflar, eğitimdeki mevcut çalışmalar ve gelecekte atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) Haziran ayı toplantısı yapıldı.

Toplantıda, eğitim alanındaki mevcut çalışmalar ve Bayburt'ta eğitim konusunda atılacak adımlar değerlendirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik fikir ve öneriler dile getirildi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleşen toplantıya, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, EDEP Bayburt İl Başkanı ve Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, EDEP Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Emre Bayrak il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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