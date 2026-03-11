Eğitim İş Osmaniye Şubesi'nden Basın Açıklaması: "Öğretmeni Darbeden Kişi Hangi Güçler Tarafından Korunmaktadır?"

Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Ekim 2025'te üyelerini darbeden bir öğretmene idari soruşturma sonucunda aylıktan kesme cezası verildiğini ve müfettişler tarafından "görev yeri değişikliği" teklif edildiğini bildirerek, "Ancak idari makamlar, bu yer değişikliğini sümen altı etmiştir. Aynı kişi hakkında daha önce disiplinsizlik ve amire saygısızlık nedeniyle 10 ayrı disiplin cezası istenmiş, idari zırhı sayesinde yalnızca 5'i uygulanmıştır. Bu şahıs, hangi güçler tarafından ve neyin diyetine karşılık korunmaktadır?" dedi.

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, beraberindeki sendika üyesi eğitimcilerle Osmaniye Valiliği Kompleksi İl Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2025'te, başka bir kurumda görevlendirme müdür yardımcısı olarak çalışan üyeleri Barış Demir'in kadrosunun bulunduğu Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'ne resmi işlemlerini halletmek üzere gittiği esnada saldırıya uğradığını bildirdi.

Yücel, şunları söyledi:

"Üyemiz okul bahçesinde, öğrencilerinin gözü önünde aynı okulun öğretmeni Mehmet Ağcadağ tarafından fiziki darp girişimine, ağır hakaretlere ve ailesine yönelik küfürlere maruz kalmıştır. Bu korkunç olay üzerine başlatılan idari soruşturma sonucunda saldırgan şahsa aylıktan kesme cezası verilmiş ve müfettişler tarafından 'görev yeri değişikliği' teklif edilmiştir. Ancak idari makamlar, kamu vicdanını yaralayan bir kararla bu yer değişikliğini bilerek ve isteyerek sümen altı etmiştir."

"Bu şahıs, hangi güçler tarafından ve neyin diyetine karşılık korunmaktadır?"

Söz konusu şahsın idarece korunması bu olayla sınırlı değildir. Aynı kişi hakkında daha önce disiplinsizlik ve amire saygısızlık nedeniyle 10 ayrı disiplin cezası istenmiş, idari zırhı sayesinde bunlardan yalnızca 5'i uygulanmıştır. Eski okul müdürünün şikayeti üzerine yine görev yeri değişikliği önerilmiş ancak bu karar da idarece hasıraltı edilmiştir. Eğitim İş olarak soruyoruz, iki ayrı soruşturmada görev yeri değişikliği teklif edilen, sicili disiplin cezalarıyla dolu olan ve son olarak bir eğitim emekçisine öğrencilerinin gözü önüne saldırma cüretini gösteren bu şahıs, hangi güçler tarafından ve neyin diyetine karşılık korunmaktadır? Eşinin AKP milletvekili aday adayı olması ve kendisinin yerel iktidar temsilcileri ile bürokratlar için 'çocukluk arkadaşım, dostum' ifadelerini kullanabilmesi midir?

2026 itibariyle geçici görevlendirilmesi bitmiş olup, kadrosunun bulunduğu okula iade edilmesi gerekirken, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16 Şubat 2026 tarihli yazıyla bir skandala daha imza atmıştır. İdare, ilde Görsel Sanatlar normu için 'kadro' bulunmadığını bahane ederek adeta üyemize 'saldırganla aynı okulda bulunmak istemiyorsan, görevlendirmeni uzat' diyerek aciz bir tutum sergilemiştir. Sırtını yerel ilişkilerine ve iktidara dayayan saldırgan şahıs, olaya tanıklık eden bir öğrenciyi 'yalancı şahitlik' ile itham ederek disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etmiştir."

Kaynak: ANKA