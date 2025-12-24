Haberler

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Söke Kaymakamı Akça ile bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Söke Kaymakamı Akça ile bir araya geldi
Güncelleme:
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Söke Kaymakamı Ali Akça'yı ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Eğitimin niteliğini artırmak için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit beraberinde Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, Şube Müdürü Bahayettin Tör ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Kaymakamı Ali Akça'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden okul binalarının yapımı ve onarımı, projeler ve planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Söke Kaymakamı Ali Akça, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

