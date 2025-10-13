Eğitimde Belirsizlikler Endişe Yaratıyor

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, zorunlu eğitim süresine dair belirsizliklerin kaygı oluşturduğunu söyledi.

Son günlerde kamuoyunda dile getirilen "zorunlu eğitim süresinin kısaltılması" yönündeki açıklamaların, eğitim camiasında ve toplumda ciddi bir belirsizlik ve endişe oluşturduğunu anlatan Çelebi, "Eğitim, günübirlik tartışmalarla yönlendirilemeyecek kadar önemli, geleceğimizi şekillendiren stratejik bir alandır. Biz Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak diyoruz ki; mesele yalnızca sürenin uzunluğu ya da kısalığı değildir. Esas mesele, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda nasıl bir planlama yaptığı, hangi veriye dayandığı ve olası sonuçları öngörüp öngörmediğidir" dedi.

Çelebi, eğitim sisteminde yapılacak her değişikliğin bilimsel temellere dayanması, paydaşların görüşünün alınması ve tüm yönleriyle planlanması gerektiğini ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü; "Aksi takdirde, alınacak aceleci kararlar yeni sorunları beraberinde getirecektir. Zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin tartışmalar, sosyal ve pedagojik açıdan birçok riski barındırmaktadır:

Kız çocuklarının "zorunlu eğitim süresi kısalıyor" gerekçesiyle erken yaşta eğitimden koparılması ve erken evliliklerin artması tehlikesi göz ardı edilmemelidir.

Çocuk işçiliği riskinin yeniden artması, temel eğitim hakkının zedelenmesi ülkemiz adına büyük bir geriye gidiş olur. Öğrencilerin potansiyellerine göre mesleki eğitime bilinçli yönlendirilmesi sağlanmalı; hiçbir çocuk sistem dışına itilmemelidir.

Ayrıca, böyle bir değişiklik durumunda binlerce öğretmenin norm fazlası konumuna düşme ihtimali ciddi bir istihdam sorunu oluşturacaktır. Bakanlık, bu konuda herhangi bir etki analizi yapmış mıdır? Öğretmenlerimizin mesleki güvencesi nasıl korunacaktır? Eğitimde istikrar, ülkenin geleceği açısından vazgeçilmezdir. Her yıl değişen sistemler, deneme-yanılma yöntemleriyle yürütülen politikalar, ne öğretmeni ne öğrenciyi ne de veliyi memnun etmektedir.

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak çağrımız nettir: Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitimle ilgili tartışmalara son vermeli; belirsizlikleri giderecek, bilimsel verilere dayalı, katılımcı ve uzun vadeli bir planlama süreci başlatmalıdır. Bizler, çocuklarımızın geleceği, öğretmenlerimizin emeği ve ülkemizin eğitim bütünlüğü için belirsizlik değil, netlik ve güven istiyoruz. Eğitimde istikrar, geleceğe güvencedir." - ERZURUM