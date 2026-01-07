Haberler

47 yıllık eğitimci alkışlarla mesleğine veda etti

Karabük'ün Yenice ilçesinde 47 yıl eğitim camiasında hizmet veren Muzaffer Ramazan Çaylı, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının alkışlarıyla emekliye ayrıldı. Veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde emekliye ayrılan eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı, görev yaptığı okuldan öğrencileri ve mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.

Kalaycılar İlkokulu'nda müdür olarak görev yapan 65 yaşındaki Muzaffer Ramazan Çaylı, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Eğitim camiasında 4 yıl öğretmenlik, 43 yıl ise idarecilik olmak üzere toplam 47 yıl görev yapan Çaylı için okulda sürpriz veda programı düzenlendi. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında çift sıra oluşturan onlarca öğrenci okul müdürünü alkışlarla uğurladı. Duygusal anların yaşandığı veda töreninde Çaylı, meslek hayatı boyunca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına ve öğrencilerine teşekkür etti.

Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden Muzaffer Ramazan Çaylı'nın emekliliğe ayrılması, okulda hem gurur hem de hüzünle karşılandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
