Eğitim Zirvesi ve Rap Rüzgârı Expo'21 Hatay'da

HATAY (ANKA) - Bayram coşkusunu geride bırakan 'EXPO 2021 Hatay' alanlarında etkinlikler, devam ediyor. EXPO bu hafta, 1. Hatay Okul Öncesi Eğitim Zirvesi ve Hatay Gençlik ve Rap Festivali ile film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Hafta sonu 1. Hatay Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, EXPO'21 Hatay'ın Antakya alanında eğitim camiasına kapılarını açacak.

Tüm Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Federasyonu TOKEFED'in Kurucu üyesi Hatay Özel Anaokulları ve Kreşleri Derneği Başkanı Levent Erdem, geleneksel hale getirilmesi planlan zirve ile ilgili, "Birbirinden değerli 5 ismin sunum yapacağı etkinlikte, okul öncesi çocukların gelişimi her açıdan ele alınacak" dedi. Zirve, 14 Mayıs günü saat 10.30'da başlayacak.

SAGOPA KAJMER VE MADRİGAL, ANTAKYA EXPO SAHNESİNDE

Rap müziğin başarılı isimleri EXPO 2021 Hatay'da sahne alacak. Burcu Eryiğit Organizasyon ve Peak Point Prodüksiyon iş birliği ile gerçekleştirilecek olan 'Hatay Gençlik ve Rap Festivali' 14-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antakya Expo alanı Amfi Tiyatro'da başlayacak.

Organizatör Burcu Eryiğit, Sagopa Kajmer, Madrigal, Dedublüman, Velet, Canbay, Wolker, Muti ve Heijan gibi isimlerin 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Antakya Expo alanı Amfi Tiyatro'da sahne alacağını belirtirken, tüm Hataylıları 'Hatay Gençlik ve Rap Festivali'ne davet etti.

OYUNCAK MÜZESİ VE UNICEF SERGİSİ DEVAM EDİYOR

Tüm bu etkinliklere ek olarak Gastronomi köyü içerisinde Sunay Akın'ın şu ana kadar ilk defa kendi müze binasının dışında gerçekleştirdiği 'Oyuncak: Uygarlığın Mirası' sergisi ve 14 Mayıs tarihine kadar Expo'da yer alacak olan 'UNICEF İklim Değişikliği ve Çocuklar' fotoğraf sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.