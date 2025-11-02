Eğitim ve Sağlıkta İş Birliği Vurgusu

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Ereğli Anadolu Hastanesi'nin yeni Müdürü Erdal Eryılmaz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, ilçede yürütülen eğitim ve sağlık çalışmalarında kurumlar arası dayanışmanın önemi vurgulandı. Akgül, Ereğli'de her alanda güçlü iş birlikleriyle daha sağlıklı, daha bilinçli nesiller yetiştirmenin hedeflendiğini belirtti.

Yeni görevinden dolayı mutluluğunu dile getiren Hastane Müdürü Erdal Eryılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Eğitimle sağlık her zaman iç içe iki güçlü alan. Biz de bu birlikteliği sürdürmekten memnuniyet duyarız" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler, samimi sohbetler ve ortak projelere dair umut verici mesajlarla sona erdi. - ZONGULDAK