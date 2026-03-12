Kuşadası'nda Eğitimciler, Bir Veli Tarafından Fiziki Şiddete Uğrayan Öğretmen İçin Bir Araya Geldi

(KUŞADASI) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir veli tarafından fiziki şiddete uğrayan öğretmen Kıvanç Yılmazçoban için eğitim sendikaları bir araya geldi. Eğitim-İş Kuşadası Temsilcisi Ali Erdem, öğretmenlere yönelik saldırının münferit olmadığını belirterek eğitim politikalarını eleştirdi.

Kuşadası Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda bir veli tarafından fiziki şiddete uğrayan öğretmen Kıvanç Yılmazçoban için Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kuşadası Temsilciliği, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Kuşadası Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Kuşadası Temsilciliği üyeleri okul önünde bir araya gelerek yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

Eğitim sendikaları adına açıklamayı, Eğitim-İş Kuşadası Temsilcisi Ali Erdem yaptı. Erdem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda görev yapan saygıdeğer öğretmenimiz Kıvanç Yılmazçoban, maalesef kendini bilmez bir velinin fiili saldırısına uğramıştır. Bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Ancak çok iyi biliyoruz ki bu saldırı; münferit bir olay değil, adım adım örülen bir zihniyetin ve çarpık eğitim politikalarının kaçınılmaz bir sonucudur. Yıllardır süregelen yanlış politikalar ve en üst perdeden kurulan öğretmeni itibarsızlaştıran söylemler, okullarımızı ne yazık ki şiddet yuvalarına çevirmiştir. Öğretmenlerin mesleki itibarını zedeleyen yaklaşımlar ve saldırganlara cesaret veren cezasızlık politikaları, bu karanlık tabloyu her gün daha da büyütmektedir."

Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kaç meslektaşımızın daha darp edilmesini, canından olmasını izleyeceğiz? Öğretmenlerin yaşam hakkını ve iş güvenliğini sağlamayan, öğretmeni her fırsatta hedef tahtasına koyan bu sisteme isyan ediyoruz. Eğitimcinin can güvenliğini sağlayacak, şiddeti kaynağında kurutacak caydırıcı yasal düzenlemeler yokken, bizden nasıl verimli bir eğitim bekliyorsunuz? Bizler, Başöğretmen Atatürk'ün 'İrfan ordusu' olarak nitelendirdiği eğitim neferleriyiz. Ne veli şiddetine ne de bizi değersizleştiren politikalara boyun eğmeyeceğiz. Kuşadası'ndaki eğitim sendikaları ve sivil toplum örgütleri olarak, bu haksızlığa dur demek için her türlü hukuki yola başvuracağımızı ve her türlü mücadeleyi yapacağımızı buradan ilan ediyoruz. Yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz: Eğitimde şiddeti önleyecek, caydırıcı yasal düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Okullarımızda güvenlik önlemleri göstermelik değil, kalıcı olarak artırılmalıdır. Eğitimciye kalkan eller en ağır cezayı almalı, hiçbir saldırganın yaptığı yanına kar kalmamalıdır."

Kaynak: ANKA