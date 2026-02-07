Eğitim-İş'ten Eğitimin Temel Sorunlarına İlişkin Basın Buluşması

(İZMİR) - Eğitim-İş, okullarda yaşanan yapısal sorunlarına dikkat çekmek için yerel medya buluşması gerçekleştirdi. Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, liyakatsiz yönetici uygulamalarından fiziki altyapı eksikliklerine kadar pek çok soruna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) yöneticileri, yerel medya çalışanlarıyla buluştu. Eğitim-İş şube yöneticileri ile ilçe temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, amaçlarının okullarda yaşanan sorunların daha görünür hale gelmesini sağlamak olduğunu belirtti. Dalgalı, şunları söyledi:

"Amacımız okullardaki sorunların daha da gündem olabilmesi için, ortaya çıkabilmesi için iletişimi artırabilmemiz, bu sorunları birlikte çözebilmemiz. Bunun için de basın emekçileriyle, özellikle yerel basında çalışan emekçilerimizle bir araya geldik. Bu sorunları dile getirmek, onlarla konuşmak, tartışmak, çözüm yolları bulmak. Dediğim gibi devamlı iletişimde, bir arada olmamız bizler için çok önemli, konuyu çok önemsiyoruz. Özellikle burada basın mensuplarımızla, okullarımızdaki liyakatsiz müdürlerin yapmış oldukları usulsüz uygulamalar, mobbinglere varan yine yapmış oldukları okullardaki uygulamalar üzerine konuştuk. Okulların fiziki altyapılarının zayıflığı, hala yıkımı yapılmış ama hala inşaatı edilememiş okullardan bahsediyoruz. İkili öğretim olan okullar, çok kalabalık sınıflarda okuyan öğrencilerimiz var. Bunlarla ilgili bazı basın mensuplarıyla bunları konuştuk. Dediğim gibi yine okullarımızın içerisinde fiziki altyapıları zayıf olan kalabalık okullar varken, imam hatip okullarının çok az öğrenci olmasına rağmen birçok sınıfının boş olduğu, birbirine yakın lokasyonda bulunan yine iki imam hatip okulunun birçok katının boş olduğu. Bunlarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdik. Bornova'da ve Kemalpaşa'da yine öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yaşadıkları sorunları dile getirdik."

Eğitim-İş yetkilileri, eğitimin yapısal sorunlarının çözümü için basınla ve kamuoyuyla sürekli iletişim halinde olacaklarını vurguladı.