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Eğirdir Gölü'nde Kaçak Avcılara Büyük Darbe: 200 Kilo Kerevit Kurtarıldı

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Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde yasak avcılığa geçit verilmedi. 600 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirilirken, 200 kilogram canlı kerevit doğaya salındı. Kaçak avlanmanın ekosisteme zararı ve yasal süreçler hakkında açıklamalar yapıldı.

Eğirdir Gölü'nde yasak avcılara büyük darbe: 200 kilo Kerevit kurtarıldı

ISPARTA - Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde, kerevitlerin üreme dönemine denk gelen av yasağına rağmen, 600 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi. Sepetlerden çıkan yaklaşık 200 kilogram canlı kerevit, Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından yeniden doğal ortamlarına salındı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, 19 Aralık 2024 Perşembe günü gölde denetim gerçekleştirdi. 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit av yasağını hiçe sayarak kaçak avlanmaya devam eden kişilerce kullanılan sepetler tespit edildi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında sepetlere el konulurken, dişi kerevitlerin yumurtlama döneminde olduğu bu hassas süreçte yapılan kaçak avlanmanın ekosisteme ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

"Bu dönemde yapılan avcılık, popülasyonu tehlikeye sokuyor"

Denetim sırasında açıklama yapan Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, "Dişi kerevitler bu dönemde yumurtlama aşamasında. Bu dönemde yapılan avcılık, popülasyonu büyük ölçüde tehdit ediyor. Kaçak avlanmanın önlenmesi, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ekiplerden av yasağına uymaya davet

Su ürünlerinin korunması için kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirten ekipler, vatandaşları av yasaklarına uymaya davet etti. Gölün ekolojik dengesi ve sürdürülebilirliği için denetimlerin önemine dikkat çeken yetkililer, bu konuda farkındalık oluşturmanın gerekliliğini vurguladı. Kaçak avlanmaya ilişkin yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Eğirdir Gölü'nde Kaçak Avcılara Büyük Darbe: 200 Kilo Kerevit Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL TURAN KARTAL - Yerel
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