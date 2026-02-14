Minik yüreklerden depremzede çocuklara 'Gönül Atkısı'

Eğirdir Bağlar İlkokulu anasınıfı öğrencileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen akranları için başlattıkları "Bir İlmek de Bizden" projesi kapsamında ördükleri atkı ve hazırladıkları hediyeleri Malatya Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerine ulaştırarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Eğirdir Bağlar İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen çocuklar için sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Bir İlmek de Bizden" sloganıyla başlatılan "Her Zaman Yanındayım – Gönül Atkısı" projesi kapsamında minik öğrenciler, depremden etkilenen akranları için atkı ördü. Dayanışma ve yardımlaşma duygusuyla hareket eden öğrenciler, zorlu kış şartlarında arkadaşlarını sıcak tutmak amacıyla kendi emekleriyle 15 atkı hazırladı. Örülen atkılar, 6 Mart tarihinde Malatya'daki Malatya Milli Egemenlik İlkokulu anasınıfı öğrencilerine ulaştırıldı.

"Çocuk gülerse dünya güler"

Projenin üçüncü yılında "Çocuk Gülerse Dünya Güler" anlayışıyla yeniden harekete geçen 15 öğrenci, yoğurt kovalarında kendi emekleriyle ördükleri atkıların yanına çeşitli hediyeler de ekleyerek paketler hazırladı. Türkiye genelinde 480 öğretmenin öğrencileriyle birlikte katıldığı proje, depremden etkilenen çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladı. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendiren proje, hem öğrenciler hem de öğretmenler için unutulmaz bir deneyim oldu. Projeye maddi ve manevi destek sağlayan okul idaresine, velilere ve emek veren öğrencilere teşekkür edildi. - ISPARTA