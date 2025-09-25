Ege Üniversitesi'nde Öğrenci Stantlarına Polis Müdahalesi

Haberler

Ege Üniversitesi'nde stant açan Ege Öğrenci Forum topluluğuna çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

(İZMİR) - Ege Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarının geleneksel stant haftası etkinliğinde, çevik kuvvet ekipleri Ege Öğrenci Forum topluluğuna müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde her yıl öğrenci topluluklarının tanıtım çalışmaları kapsamında stant açtığı etkinlikte, bu yıl güvenlik güçleri, Ege Öğrenci Forum adlı topluluğa müdahale etti.

Öğrencilerin aktardığına göre, Ege Öğrenci Forum üyeleri kampüste stant açtıkları sırada polis ekiplerinin uyarısıyla karşılaştı. Uyarılara rağmen stant açmaya devam eden öğrencilere çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında arbede yaşanırken, polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan öğrencilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
