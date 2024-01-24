Efes Selçuk'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde Otopark Alanı Tamamlandı

Efes Selçuk'un en büyük mahallelerinden biri olan ve toplamda 37 bin metrekare kilit taş döşemesi tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde cemevi yanında başlayan otopark alanı da tamamlandı. Çalışmalar sonrasında mahalleye giden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yapılan bu çalışmalardan vatandaşlar mutluysa bizler daha çok mutluyuz" dedi.

Alt yapı çalışmaları biten mahallelerde parke ve kilit taş döşemelerinin tamamlandığı bölgeleri gezen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi'nde halkın talepleri doğrultusunda yapımı biten otopark alanını da inceledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde beş yılda yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 yılda kaldırımı, yolu vs. derken 37 bin metrekarelik taş döşemesi ve iş yaptık. En son olarak da hemen Cemevinin alt tarafında bir alanımız vardı. Orada da otopark alanı oluşturduk. Yine Cemevinin ön tarafında da bir alan düzenlemesi yapacağız" dedi.

2019 yılında Cumhuriyet Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarından dolayı birçok sorun oluştuğunu hatırlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Geçen bu zamanda bütün işlerin gittikçe tamamlanmış olduğunu görmek ve yürünebilen, kaldırımı olan yolları görmek açıkçası bizi mutlu ediyor. Çünkü kent mutlu, Başkan mutlu" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Çokyaman taleplerinin yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde kaldırım ve yol sorunu vardı. Bunları başkanımıza ilettik. Başkanımız sağ olsun bu konuda bize yardımcı oldu. Hem yollarımız hem kaldırımlarımız yenilenmiş oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Mahalle sakinleri de; daha önce özellikle kış aylarında oldukça zor anlar yaşanan mahallenin yol sorununun çözüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Mahalle sakinleri, yapılan bu çalışmalardan dolayı Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler.