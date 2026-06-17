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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Çomruk: "Hedefimiz değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek"

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Çomruk: 'Hedefimiz değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek'
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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında milli ve manevi değerlere vurgu yaptı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Çomruk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda; vatanını, milletini ve bayrağını seven, değerlerine sahip çıkan, araştıran, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmenin eğitimdeki öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, gerçekleştirdiği okul ziyaretinde eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Okul idaresi ve öğretmenlerle görüşen Çomruk, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ile milli ve manevi değerlere bağlılıklarını memnuniyetle karşılayan Çomruk, Türk bayrağına duyulan sevgi ve saygının milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Bayrak sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çeken Çomruk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda; vatanını, milletini ve bayrağını seven, değerlerine sahip çıkan, araştıran, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmenin eğitimdeki öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Öğretmenlerle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Çomruk, öğrencilerin milli kimlik, aidiyet duygusu ve değerler eğitimiyle yetiştirilmesinin güçlü bir toplumun oluşmasında önemli rol taşıdığını ifade etti.

Ziyaret, okul idaresi ve öğretmenlerle yapılan değerlendirmelerin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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