Edward Burtynsky ve Alkan Avcıoğlu'nun 'Hypertopographics' Sergisi New York'ta Açıldı

(NEW YORK) - Edward Burtynsky ve Alkan Avcıoğlu'nun, insanlığın gezegen üzerindeki etkisini sorgulayan 10 büyük ölçekli eserden oluşan ve New York'taki Heft Gallery'de açılan ortak sergisi "Hypertopographics", 5 Ekim'e kadar açık kalacak.

Çağdaş fotoğrafın öncülerinden Kanadalı Edward Burtynsky ile Türkiye'de yapay zeka sanatının önde gelen isimlerinden Alkan Avcıoğlu'nun, fotoğraf ve yapay zekanın sınırlarını zorlayan eserleri, New York'taki Heft Gallery'de sergileniyor.

Sergi, 1970'lerin "Yeni Topografyalar" hareketini günümüzün endüstriyel ve ekolojik karmaşasıyla yeniden yorumluyor. Burtynsky'nin soyut dışavurumculuğu çağrıştıran fotoğraf dili ile Avcıoğlu'nun aşırı detaylı kompozisyonları, görsel gerçekliği yeniden tanımlayan ortak bir vizyon sunuyor.

Edward Burtynsky, yapay zekanın fotoğraf pratiğinde "güçlü bir kırılma noktası" olduğunu vurgularken, Alkan Avcıoğlu, "Görsel üretimin sınırlarını zorladık" dedi. Heft Gallery Direktörü Adam Berninger ise sergiyi "Gördüğüm en heyecan verici sergilerden biri" olarak nitelendirdi.

Sergi, 5 Ekim'e dek New York'ta görülebilecek; kasım ayında Paris Photo'da üç yeni eserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Ayrıca sergideki bir eser, 20. Contemporary Istanbul kapsamında 24–28 Eylül'de Heft Gallery standında yer alacak.