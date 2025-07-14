Edremit'te Pestisit Denetim Programı Başlatıldı

Edremit'te Pestisit Denetim Programı Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde biber ürünlerinden numuneler alarak pestisit kalıntısı analizleri için laboratuvara göndermiştir. Denetimlerin amacı sağlıklı ve güvenilir ürünler yetiştirilmesini sağlamak.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Teknik personellerin katılımıyla yürütülen denetimlerde biber ürününden numune alımı yapıldı. Alınan numuneler, pestisit kalıntısı analizleri yapılmak üzere yetkili laboratuvara gönderildi. Denetimlerin, üreticilerin sağlıklı ve güvenilir ürünler yetiştirmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yıl boyunca periyodik olarak devam edecek olan denetimlerle hem insan sağlığının korunmasının hem de kalıntısız tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Üreticilere, zirai mücadelede yalnızca ruhsatlı ilaçları kullanmaları ve doğru doz, doğru zamanlama ile hasat aralıklarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

Finalde skandal! Luis Enrique, Joao Pedro'ya vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.