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Edremit'te Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Otizm Farkındalık Günü dahilinde Edremit İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Otizmin Farkındayız, Çözümde Bir Aradayız" sloganıyla düzenlenen resim sergisi açılışına katıldı.

Edremit Cumhuriyet Meydanında düzenlenen otizmli öğrencilerin farkındalık günü etkinliğinde Kaymakam Ahmet Odabaş, kurum amirleri, özel çocuklar ve aileleri katılımıyla "Otizmin Farkındayız" el boyası baskısı yapıldı.

2 Nisan Otizm farkındalık gününde düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin elleriyle yaptığı baskılı afişler ve resimler sergilenerek farkındalık oluşturuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Odabaş Edremit Otizm Yerel Sağlık Güncel Haberler

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