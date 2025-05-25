Edremit'te Organ Bağışına Dikkat Çeken Etkinlik

Edremit'te Organ Bağışına Dikkat Çeken Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinlikte, organ bağışının önemi vurgulandı ve bağış yapanlara 'Organ Bağışçısı Kartı' verildi. 'Her Bağış, Yeni Bir Hayattır' sloganıyla yapılan organizasyonla, organ bekleyen hastalar için toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte organ bağışı yapan vatandaşlara "Organ Bağışçısı Kartı" verildi. "Her Bağış, Yeni Bir Hayattır" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, organ bekleyen hastalar için toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oktay Yıldırım, "Organ bekleyen hastalar için yeni bir ses, yeni bir ışık olmaya çalıştık. Destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Organ bağışının hayat kurtardığına dikkat çeken yetkililer, bu tür farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Anne ve babasını bıçakla yaraladı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Böyle evlat olmaz olsun! Anne ve babasına ekmek bıçağıyla saldırdı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.