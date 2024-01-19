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Edremit'te Öğrencilere Müze Ziyareti

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Edremit'te yarıyıl tatilinin başlamasıyla Belediye'ye ait Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ve diğer önemli kültürel miras noktaları, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kapılarını açtı.

Edremit'te yarıyıl tatilinin başlamasıyla Belediye'ye ait Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi ve diğer önemli kültürel miras noktaları, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kapılarını açtı.

İstiklal İlkokulu öğrencileri ve Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettiler. Öğrenciler, müze rehberleri eşliğinde, kentlerinin tarihini ve kültürünü yansıtan benzersiz eserleri keşfettiler.

İstiklal İlkokulu öğrencileri ve Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, daha sonra Atatürk Kültür Evi'nde buluştu. Öğrenciler, burada Atatürk'ün yaşamına dair önemli bilgiler edinirken, tarihle iç içe bir deneyim yaşama fırsatı yakaldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediyenin müzeleri ve kültürel mirasları ile vatandaşların hizmetinde olduğunu belirterek, "Güzel Edremitimizin tarihi ve kültürel değerlerini müzelerimizde sizleri bekliyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız bu mekanlarda yaşadığı kentin geçmişini, kültürünü ve tarihini yakından görebilme imkanı bulabiliyorlar. Tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu değerleri yakından görmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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