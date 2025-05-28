Edremit'te Öğrencilerden Uluslararası Başarı

Edremit'te Öğrencilerden Uluslararası Başarı
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Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldular. Kaymakam Ahmet Odabaş, başarılarını kutlayarak öğrencilere tebriklerini iletti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaymakam Ahmet Odabaş, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda RC Sabit Kanat Uçak Kategorisi'nde Türkiye ikincisi olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Yarışmada büyük bir başarı elde eden öğrenciler Nilsu Kars, Zeynep Reyya Girgin ve Fatma Zehra Girgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rasim Girgin ve Okul Müdürü Mahmut Bulduk ile birlikte Kaymakam Odabaş'ı ziyaret etti. Odabaş, öğrencileri tek tek tebrik ederek, elde ettikleri anlamlı başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerinin ve azimli çalışmalarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Odabaş, gençlere gelecekteki projelerinde de başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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