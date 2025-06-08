Edremit'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Edremit'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde ilçe kaymakamı Ahmet Odabaş, katılımcılarla bir araya geldi ve bayram kutlamalarında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurumlar arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında katılımcılar bir araya gelerek bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Program sonunda konuşan Kaymakam Odabaş, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, huzur ve sağlık dolu nice bayramlar diledi.

Bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Odabaş, İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit Devlet Hastanesi ve Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nı ziyaret etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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