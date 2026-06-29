Balıkesir Edremit'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde karşı yönlerden seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale Karayolu'nda karşı yönlerden seyreden M.Ç. idaresindeki 10 AUZ 271 plakalı otomobil ile O.E. yönetimindeki 06 CFL 774 plakalı otomobil Ayvalıburun (Erbakan) Camisi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kaza sonucu Balıkesir plakalı otomobilde bulunan M.Ç. ile F.E.M. hayatını kaybetti, aynı araçtaki H.D. ile diğer otomobildeki O.E. ve S.E. ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: ANKA