Edremit'te kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Büyük ilgi gören serginin açılışına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nahit Deniz, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, protokol üyeleri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezdi.

Birbirinden değerli el sanatları takdir topladı

Sergi alanını tek tek inceleyen protokol üyeleri, kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden değerli el sanatları ürünleri hakkında usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgi aldı. El emeği, göz nuru ürünlerin ve üretkenliğin önemine dikkat çekilen programda, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu azim, emek ve başarı takdirle karşılandı. Sergi, açılışın ilk gününde ziyaretçilerden tam not aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı