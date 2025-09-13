Edremit'te Eğitim Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, ilgili ilçe protokolü ve okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, okulların güvenlik ihtiyaçları ve mevcut sorunları ele alınarak çözüm yolları masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan okul müdürleri, okullarının güvenliğine yönelik talep ve sorunlarını detaylı bir şekilde aktardı. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusundaki görüş ve öneriler, Kaymakam Odabaş ve protokol üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, dile getirilen sorun ve ihtiyaçlara yönelik atılabilecek adımlar belirlendi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, okul içi güvenlik kameralarının kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda yenilenmesi gibi konular ele alındı. Toplantı, eğitim-öğretim yılının sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçirilmesi temennisiyle sona erdi. - BALIKESİR