Haberler

Edremit'te Eğitim Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı

Edremit'te Eğitim Güvenliği İçin Toplantı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Okul müdürleri, güvenlik taleplerini iletti ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, ilgili ilçe protokolü ve okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, okulların güvenlik ihtiyaçları ve mevcut sorunları ele alınarak çözüm yolları masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan okul müdürleri, okullarının güvenliğine yönelik talep ve sorunlarını detaylı bir şekilde aktardı. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusundaki görüş ve öneriler, Kaymakam Odabaş ve protokol üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, dile getirilen sorun ve ihtiyaçlara yönelik atılabilecek adımlar belirlendi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, okul içi güvenlik kameralarının kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda yenilenmesi gibi konular ele alındı. Toplantı, eğitim-öğretim yılının sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçirilmesi temennisiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.