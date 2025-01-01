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Edremit Kaymakamı'ndan Yeni Yıl Ziyaretleri

Edremit Kaymakamı'ndan Yeni Yıl Ziyaretleri
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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 2025 yılının ilk saatlerinde sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine sürpriz ziyaretlerde bulundu. Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı ve güvenlik önlemlerini inceleyerek polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 2025 yılının ilk saatlerinde sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Odabaş, ilk olarak Edremit Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, gece vardiyasında görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeliyle bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Kaymakam Odabaş, zorlu çalışma koşullarındaki özverili gayretleri dolayısıyla teşekkür etti. Hastanede tedavi gören hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Kaymakam Odabaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından ilçenin güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceleyen Kaymakam Odabaş, ilçe giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Görev başındaki polis ve jandarma ekipleriyle sohbet eden ve onların yeni yılını kutlayan Kaymakam Odabaş, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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