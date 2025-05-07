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Edremit Kaymakamı'ndan Hayırsever Fatma Kıyakoğlu'na Vefa Ziyareti

Edremit Kaymakamı'ndan Hayırsever Fatma Kıyakoğlu'na Vefa Ziyareti
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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, eğitim yatırımlarıyla öne çıkan hayırsever Fatma Kıyakoğlu'nu evinde ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçeye kazandırdığı eğitim yatırımlarıyla takdir toplayan hayırsever Fatma Kıyakoğlu'nu evinde ziyaret ederek vefa örneği sergiledi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin ile İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bayram Karayel de eşlik etti. Kaymakam Odabaş, Fatma Sevim Kıyakoğlu Anaokulu'nun arsasını bağışlayarak eğitime önemli bir katkıda bulunan Kıyakoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Odabaş, "Eğitime yapılan her desteğin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu kıymetli katkılarından dolayı Sayın Fatma Kıyakoğlu'na ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Odabaş, hayırsever Kıyakoğlu'na eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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