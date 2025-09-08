Haberler

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Yaylaönü Mahallesi'nde Hayır Yemeğine Katıldı

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Yaylaönü Mahallesi'nde Hayır Yemeğine Katıldı
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Yaylaönü Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel hayır yemeğine katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlikte, vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren organizasyonların önemi vurgulandı.

Yaylaönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Yemeğe katılan Kaymakam Odabaş, vatandaşlarla sohbet ederek onların birlik ve beraberlik coşkusuna ortak oldu.

Mahalle halkı, bu tür organizasyonların komşuluk ilişkilerini pekiştirdiğini ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Kaymakam Ahmet Odabaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta mahalle muhtarı olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek, bu tür sosyal buluşmaların önemine dikkat çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
