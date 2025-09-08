Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Yaylaönü Mahallesi'nde Hayır Yemeğine Katıldı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Yaylaönü Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen geleneksel hayır yemeğine katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yaylaönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Yemeğe katılan Kaymakam Odabaş, vatandaşlarla sohbet ederek onların birlik ve beraberlik coşkusuna ortak oldu.

Mahalle halkı, bu tür organizasyonların komşuluk ilişkilerini pekiştirdiğini ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Kaymakam Ahmet Odabaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta mahalle muhtarı olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek, bu tür sosyal buluşmaların önemine dikkat çekti. - BALIKESİR