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Edremit Kaymakamı Odabaş, Vali Ustaoğlu'na Veda Ziyaretinde Bulundu

Edremit Kaymakamı Odabaş, Vali Ustaoğlu'na Veda Ziyaretinde Bulundu
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki görev süresi sona eren Kaymakam Ahmet Odabaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi. Vali Ustaoğlu, Odabaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi; ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Balıkesir'deki görev süresi sona eren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Vali İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde yürüttüğü başarılı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Kaymakam Odabaş'a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Kaymakam Ahmet Odabaş ise görev süresi boyunca gösterdiği desteklerden ötürü Vali Ustaoğlu'na şükranlarını sundu.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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