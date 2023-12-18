Üye Girişi
Haberler

Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı Açıklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin ardından afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için harekete geçmişti. Belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kuran Başkan Arslan, Edremit Belediyesi'nin Afet Müdahale Planı'nı açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin ardından afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için harekete geçmişti. Belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kuran Başkan Arslan, Edremit Belediyesi'nin Afet Müdahale Planı'nı açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlediği basın toplantısı ile Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı'nı kamuoyuna açıkladı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için harekete geçen Başkan Selman Hasan Arslan'ın, talimatı ile belediye bünyesinde kurulan Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Afet Müdahale Planı hazırlandı. İlçede ki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, hazırlanan planın Balıkesir'de ki ilçe belediyeleri arasında ilk olduğunu ifade etti.

Başkan Arslan, "Edremit birinci derece derem bölgesi deprem riski altında. Dolayısıyla hemen bununla ilgili çalışmalar başlattık. Bugüne kadar belki unutuldu gibi görünse de biz hiç durmadık, çalıştık. Balıkesir ilçelerinde ilk olan bu çalışmaları sunacağız. Bunlardan bir tanesi önleyici tedbirlerle ilgili. Yeni yapılacak inşaatların daha tedbirli, daha sağlam olması adına belediyemiz teknik yetkilileriyle ve bütün paydaş odalarla toplantılar yaptık. Bu toplantılar neticesinde bir takım kararlar aldık meclisimizde. Depreme dirençli olması için ciddi bir çalışma yürütüldü. Bütün sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve mimar mühendis odalarıyla beraber ciddi bir mesafe aldık. Bundan sonra yapılan inşaatlarda denetimler daha sıkı olacak. Bizim amacımız afet eylem planı oluşturmaktı. Allah korusun bir deprem, afet olduğunda aciz durumda kalmamalıyız. Karmaşa, kaos olmasın buna hazırlıklı olalım. Bu konuda ciddi bir çalışma yaptık. Kamuoyu belki bunu unuttuk zannetti ama bu konuda hiç boş durmadık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda her türlü yapılanmamız hazır. Bu 'Afet Müdahale Planı'nı hayata geçiriyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürü Yahya Uyan Afet Müdahale Planı'nı sunumu eşliğinde gerçekleştirdi. Afet Müdahale Planı'nın AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulduğunu, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de söz alarak muhtemel afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selman Hasan Arslan Edremit Belediyesi Balıkesir Edremit Yerel Haberler Belediye Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title