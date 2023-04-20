Edremit Belediye Başkanı Arslan, Tuzcumurat Sakinleriyle İftarda Bir Araya Geldi
Yerel Haberler
Edremit Belediyesi, ramazan ayının sonunda Tuzcumurat Mahallesi’nde iftar programı düzenledi. İftara, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katıldı.
Edremit Belediyesi, ramazan ayının sonunda Tuzcumurat Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. İftara, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katıldı.
Edremit Belediyesi'nin Tuzcumurat Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına katılım yoğun olurken Başkan Arslan, iftardan önce vatandaşların yanına giderek tutulan oruçların kabul olmasını diledi.
Birliğin, beraberliğin ayı ramazanı uğurladıklarını belirten Başkan Arslan, "Ramazanın bereketiyle kurduğumuz soframıza gelip bu mübarek günde ekmeğimizi paylaştığımız herkese teşekkür ediyorum. Hoşgörünün, paylaşımın, bereketin ayı ramazanda tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyor, birlikte ramazan sofralarında tekrar buluşmayı diliyorum" diye konuştu.