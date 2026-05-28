Bayramda Şehitlik Ziyareti: Duygu Dolu Anlar

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, kabir ziyaretleri gerçekleştirerek dualar etti. Şehitlikte duygu dolu anlar yaşanırken, bazı aileler manevi huzur bulduklarını ifade etti.

Bayramın ikinci gününde şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Şehit mezarlarını ziyaret eden aileler, mezarlara çiçek bırakarak yakınlarını andı. Ziyaret sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Şehit yakını Nahide Sönmez, bayramlarda şehitliği ziyaret etmeyi ihmal etmediğini belirterek, "Mezarlığa gelince ne hissedilir, böyle şehitlerimizi görünce hüzünden başka bir şey yok. Bayram bayrama benzemiyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yer derler ya burası sözün bittiği yer oluyor. Sadece hüzün. Bakımı güzel Allah razı olsun. Şehitlerimize güzel bakılıyor. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin" ifadelerini kullandı.

Anne ve babasını yıllar önce kaybettiğini söyleyen Şahin Ünal ise ailesiyle birlikte her bayram şehitliğe geldiklerini ifade etti. Şehitlikte manevi doyum yaşadıklarını belirten Ünal, "Ben on sene önce babamı, on beş sene önce annemi kaybettim. O günden sonra onların yerine koyarak, onları ziyaret etmişçesine kalbimiz mutmain olacak şekilde ancak burada kendimizi yerleştirmiş oluyoruz, Baba ocağı ana ocağı diyerek. Bu düşünce ile kalbimizin yönlendirmesi ile ailecek her bayram buraya gelerek onun karşılığını alıyoruz. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
