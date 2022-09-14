Edirne yerel: Edirne'de Kent Ormanının Millet Bahçesi'ne Dönüşmesine Tepki

Gelen Edirne haberlerine göre Edirne'de halk arasında 'Söğütlük' olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri’nin Millet Bahçesine dönüştürülmesine, Edirne Kent Konseyi’den tepki geldi. Edirne Kent Konseyi (EKK) Başkanı Nihat Çolak, kent ormanı önünde basın açıklaması yaptı. Çolak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin, Doğal Sit Alanı olarak tescilli bulunan Söğütlük'ü yapay bir parka çevirme projesi olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

Edirne'de halk arasında 'Söğütlük' olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri'nin Millet Bahçesine dönüştürülmesine, Edirne Kent Konseyi'den tepki geldi. Edirne Kent Konseyi (EKK) Başkanı Nihat Çolak, kent ormanı önünde basın açıklaması yaptı. Çolak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin, Doğal Sit Alanı olarak tescilli bulunan Söğütlük'ü yapay bir parka çevirme projesi olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Edirne kent ormanının millet bahçesine dönüşmesine bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösteriyor. EKK'nin bugün kent ormanında gösterdiği tepkiye siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

"ASFALT YOL YAPILACAĞI PROJE DOSYASINDA MEVCUTTUR"

Çolak, kent ormanın doğal sit alanı olduğunu ifade ederek şunlara yer verdi:

"Söğütlük olarak da bildiğimiz Edirne Kent Ormanı, Millet Bahçesi yapılmak istenmektedir. Millet Bahçesi projesi incelendiğinde; içerisinde kıraathane, cami, kütüphane, WC, pişirme alanlar gibi kalıcı tesisler inşa edileceği, asfalt bisiklet yolları gibi asfalt, taş ve beton kaplamalar yapılması planlandığı görülmektedir. Proje kapsamında bin 865 metrekare inşaat alanı yapılacağı ve tüm proje boyunca asfalt yol yapılacağı proje dosyasında mevcuttur. Projenin 20 Eylül 2022 tarihinde ihale edileceği öğrenilmiştir.

"MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK YER BULUNAMADI MI?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin, Doğal Sit Alanı olarak tescilli bulunan Söğütlüğü yapay bir parka çevirme projesi olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yapılan tesisler ile Söğütlük'ü özgürce kullanan Edirnelilerin yaşam tarzına müdahale olacağı, tarihi Karaağaç yolunun daraltacağı ve Söğütlük'te ağaç kesimi yapılması kaygılarını da taşımaktayız. Millet Bahçesi çalışmaları esnasında, inşaat araçlarının gireceği Söğütlük Kent ormanında, ağaçlarda, yerüstü ve yeraltında yaşayan yüzbinlerce canlının göçüne ve ölümüne de sebep olunacaktır. Zaten doğal bir park olan Doğal Sit Alanı olarak tescillenmiş olan Edirne Kent Ormanı'nın müdahale edilerek yapay bir bahçeye çevrilme çalışmaları anlaşılır değildir. Edirne'de Millet Bahçesi yapılacak yer bulunamadı mı? İstenirse biz bu konuda seve seve yardımcı olabiliriz."