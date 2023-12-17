Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, taşkınlarla mücadele için konteynırlar dikti

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne Valisi Yunus Sezer, geçmişte taşkınlarla gündeme gelen mahallede yaşayan aileler için konteynırlar dikti ve evler yapıyor. Lozan Antlaşması'na göre alınan Karaağaç'ta yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, evlerini sular altında bırakan taşkınlarla mücadele ediyor.

Edirne'de geçmişte taşkınlarla gündeme gelen mahalle için kolları sıvazlayan Edirne Valisi Yunus Sezer, her yağmurda evlerinin çatısı akan ve zor durumda olan aileler için konteynırlar dikti, onlar için evler yapıyor.

Lozan Antlaşması'na göre, Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak alınan, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki sayfiye yeri Karaağaç'ta yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, geçmiş yıllarda Meriç Nehri taşkınlarında sürekli olarak evlerini sular basıyor.

Vatandaşlar, Edirne kent merkeziyle bağlantılarının sağlandığı Meriç ve Tunca köprüleri taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldığında acil durumlarda, kepçelerle ya da askeri zırhlı araçlarla taşınıyordu.

Özellikle Karaağaç Mahallesi'ndeki göl mahalle olarak geçen bölgedeki evler sel sularından etkileniyordu. Halk arasında "Göl Mahalle" olarak anılan alandaki 21 derme çatma evin yıkımı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılmasının ardından vatandaşlara geçici olarak konteyner ev verildi. Süreç içinde bölgenin zemini yükseltilerek, eksik olan altyapı çalışmaları tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da hak sahiplerine kalıcı konutlar inşa edilecek.

Vatandaşlar Edirne Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese soğuk kış gününde kendilerini dışarda bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

"Sorunlarımıza çözüm buldu"

Konteynır sakinlerinden Levent Aldırmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'in Karaağaç Mahallesinde sorunların dinledikten sonra çözüme kavuşturulması için çalışmalara başladığını ifade ederek, "Evlerimiz yıkıldı ve evlerimizin yerine konteynırlar yapıldı.

"Allah razı olsun bizi dışarda bırakmıyorlar"

Daha güzel evlerin kendileri için inşa edileceğinden dolayı bir süre konteynırlarda kalacağını vurgulayan Ayşe Aldırmaz, "Allah razı olsun valimiz geldi dolaştı ve şikayetlerimizi dinledi. Bize daha iyi evler yapılacağını söylediklerinden dolayı bizde onayladık. Geçmişte büyü bir su baskını, affet yaşadık. Bize ekmeğimizi suyumuzu her şeyimizi getirdiler. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için bize bir konteynır daha getirilirse daha çok memnun kalırız. Daha önce her yağmur yağdığında evlerimiz akıyordu. Bize zaten yeni evler yapacaklar. Allah razı olsun bizi dışarda bırakmıyorlar" diye konuştu

Konteynırın da içinin sıcak olduğu ifade eden vatandaşlardan Zarif Asır, Edirne Valisi Yunus Sezer'e soğuk kış gününde kendilerini dışarda bırakmadığı için teşekkür etti.

Tek başına konteynırda yaşayn vatandaşlardan Songül Aldırmaz da Edirne Valisi Yunus Sezer'in kendilerini kanatlarının aldığı için minnettar olduğunu belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edirne Valiliği Yunanistan Edirne Haberler

Bakmadan Geçme

Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title