Edirne Valisi Sezer'den çocuklar eşofman, yaşlı kadın tekerlekli sandalye istedi

Talep ve şikayetlerini dinlemek için vatandaşlarla bir araya gelen Edirne Valisi Yunus Sezer'den çocuklar eşofman, yaşlı kadın ise tekerlekli sandalye istedi.

Vali Sezer, "Mahalle Buluşmaları" programında Çavuşbey Mahallesi sakinleriyle dün bir araya geldi. Mahallede yaşayan vatandaşların problemlerini ve taleplerini dinleyen Vali Sezer, eğitimden sağlığa, altyapıdan asayişe kadar pek çok konuda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çocukların her şeyden önce okula gitmesi gerektiğini vurgulayan Vali Sezer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda önceliğimiz çocuklardır" dedi.

Buluşma sırasında yaşlı bir kadın için tekerlekli sandalye, çocuklar ise eşofman talebinde bulundu.

Mahallede yaşayan yaşlı bir kadın için tekerlekli sandalye temini yönünde talimat veren Vali Sezer, eşleri cezaevinde bulunan kadınlara iş imkanı sağlanması için de ilgili kurumlara gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Çavuşbey Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinlerinin ilettiği talepleri tek tek not alan Vali Sezer, kurum müdürlerine ihtiyaçların en kısa sürede karşılanması için talimat verdi. - EDİRNE