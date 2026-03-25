Edirne'de Balkan Şehitleri Anma Günü Öncesi Prova Uçuşları Yapıldı

Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri öncesinde F-16 savaş uçakları ve Bayraktar Akıncı, Selimiye Camii çevresinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, vatandaşların ilgisini toplarken yarınki anma programında F-16 ve Akıncı'nın saygı uçuşu yapacağı açıklandı. Ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte yerli savunma sanayi sistemleri tanıtılacak.

Edirne'de yarın yapılacak anma programı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları ile Bayraktar Akıncı, bugün Selimiye Camii ve çevresinde prova uçuşu yaptı. Kent semalarında gerçekleştirilen uçuşlar vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yarın gerçekleştirilecek programda F-16 uçakları ve Bayraktar Akıncı'nın saat 11.45 ile 12.15 arasında saygı uçuşu yaparak Balkan şehitlerini anacağı öğrenildi.

Öte yandan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenecek "Trakya Milli ve Yerli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor" etkinliğinde savunma sanayisine ait yaklaşık 50 yerli ve milli sistem vatandaşlarla buluşturulacak. Programda ayrıca Atak helikopterlerinin uçuşu ve 57'nci Alay yürüyüşünün de yer alacağı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye'den 5 yer girdi

Dünyayı korkutan raporda Türkiye'den 5 yer var
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı

Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi

Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan hamlesi
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim