Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı

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Edirne merkezli 5 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında son bir ayda 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik jandarma ekiplerince Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı