Edirne'deki Tarihi Handa Çıkan Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü

EDİRNE (ANKA) -

GÖKHAN TUZLADAN

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bacasında başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edirne Sabuni Mahallesi'ndeki Terziler Sokak'ta bir iş yerinin bacası alev aldı. Sokaktaki diğer esnaf, iş yeri sahibini uyardı. Esnaf, 112 ekiplerine haber verdi. Esnafın daha sora çatıya çıkarak, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi. Olay yerine kısa süre içinde itfaiye, sağlık ekibi ve polis geldi. Olayda yaralanan olmadı. İş yerinde küçük çapta maddi hasar oluştu.

Esnafın ilk müdahalesinin, faciadan dönülmesini sağladığı belirtildi. Yangının çok sayıda tarihi ahşap binanın olduğu bir han çıkması, aynı handaki depolarda boya malzemelerinin bulunması, olası tehlikeyi de gözler önüne serdi. Yangının, bacanın temizlenmemesi nedeniyle çıktığı belirtildi.

İş yeri sahibi Selçuk Ergüç olay sonrası yaptığı açıklamada, "Normal kömür yakarken bacaların dolmasından dolayı bacada biriken kurumlar tutuştu. Başında olmasak koca han giderdi" dedi.